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Лавров звинуватив Україну в накопиченні "незвично великої кількості" військ біля лінії зіткнення

Росія знову заявляє, нібито Україна готує наступальну операцію.

Лавров звинуватив Україну в накопиченні "незвично великої кількості" військ біля лінії зіткнення
Фото: РБК

Міністр закордонних справ Сергій Лавров звинуватив Україну в накопиченні "незвично великої кількості" військ біля лінії зіткнення. Він наполягає, що у Києві розглядають план "Б" з наступальною військовою операцією на Донбасі, хоча українська влада неодноразово заперечувала це.

"На лінії зіткнення все більше й більше концентрується військ, у тому числі, як я розумію, найбільш боєздатні частини - так звані добровольчі батальйони. Україна переміщає своєю територію війська, причому зібрала біля лінії зіткнення незвично велику кількість, але Захід це не хвилює. А хвилює те, що Росія діє на своїй території", - заявив Лавров на пресконференції у п'ятницю.

На його думку, Україна становить загрозу для мешканців окупованих Росією територій. У якості аргументу він навів слова президента Володимира Зеленського, який у серпні 2021 року запропонував жителям окупованого Донбасу, які люблять Росію, їхати у Росію (у цьому ж інтерв'ю він наголошував, що "ніхто нікого виганяти не буде" з України). 

"Це пряма загроза. А що, як він всерйоз вирішить сили, які там накопили, використати, щоб росіян звідти вигнати. Обговорюється ж у Києві план Б. Навіть з хорватами пан [Дмитро] Кулеба радився щодо їх досвіду операції "Штурм", коли 200 тисяч сербів опинились за межами своєї батьківщини і стали біженцями", - сказав Лавров.

Нагадаємо, що Україна неодноразово заявляла про бажання закінчити війну на Донбасі політико-дипломатичним шляхом.

Президент Володимир Зеленський давно хоче зустрітися з Володимиром Путіним і заявляв про готовність до переговорів у будь-якому форматі, в тому числі - двосторонньому. Під час виступу в Верховній Раді зі щорічним посланням у грудні минулого року Зеленський заявив, що війну на сході не вдасться зупинити без прямих перемовин України та Росії.

У січні Зеленський зустрівся з зовнішньополітичними радниками канцлера Німеччини та президента Франції. Він заявив, що розраховує на проведення першого за два роки саміту "нормандської четвірки" та ухвалення на ньому необхідних рішень для припинення війни на Донбасі. Зеленський також заявив про готовність домовлятися з Путіним у рамках "нормандського формату".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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