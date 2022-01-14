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Лавров заявив, що претензії Росії до НАТО "накопичилися" з 90-х років

Російський дипломат вважає, що Захід "зарвався".

Лавров заявив, що претензії Росії до НАТО "накопичилися" з 90-х років
Фото: mid.ru

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ почала вимагати гарантії нерозширення НАТО, тому що "накопичилось".

Про це він заявив на пресконференції, яку транслювали росЗМІ.

"Накопичилось! Накопичилось за період після 90-х років, коли давалися обіцянки про нерозширення НАТО...", - сказав Лавров.

Він також заявив, західні країни "самі пішли на загострення".

"Час, який був обраний (для претензій РФ до Альянсу, - ред.), відображає період, коли Захід зарвався. Давайте прямо говорити. І порушуючи всі зобов'язання та здоровий глузд, пішов на загострення", - заявив Лавров.

"Нашому терпінню прийшов кінець. Ми дуже терплячі, ми запрягали дуже довго, нам час їхати. Чекаємо, поки ямщик на тому візку відповість на наші пропозиції, тоді поїдемо", - додав російський дипломат.

Нагадаємо, Кремль вимагає юридичних гарантій, що держави Східної Європи ніколи не зможуть стати членами Альянсу. При цьому перемовник від Росії на саміті з США Сергій Рябков прямим текстом висунув вимогу ніколи не долучати до НАТО саме Україну. Окрім цього, Кремль хоче зменшення кількості натівського озброєння в Європі.

У разі відмови НАТО від "гарантій безпеки" Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз". Заступник Лаврова Сергій Рябков, який брав участь у російсько-американських перемовинах у Женеві, заявив, що НАТО "треба збирати манатки та повертатися до рубежів 1997 року".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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