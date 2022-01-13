В Угорщині схвалили четверте щеплення від ковіду

Зробити його можуть всі бажаючі після консультації з лікарем.

Влада Угорщини схвалила застосування четвертої дози вакцини проти коронавірусу. Зробити щеплення зможуть усі бажаючі після консультації з лікарем.

Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуляш, повідомляє Reuters.

"Четверте щеплення від COVID-19 може зробити будь-хто після консультації з лікарем, постанова (уряду - ред.) про це буде опублікована цього тижня", - сказав Гергей Гуляш.

Гуляш зробив це оголошення саме тоді, коли Угорщина очікує різкого збільшення нових випадків COVID-19 через швидке поширення штаму коронавірусу Омікрон.

В Угорщині наразі практично немає карантинних обмежень, школи працюють у звичайному режимі. Носіння масок є обов’язковим у закритих приміщеннях та у громадському транспорті.

За час пандемії в Угорщині від COVID-19 померли 40 164 людини.

Нагадаємо, вчора у Греції схвалили застосування четвертої дози вакцини проти коронавірусу людям з ослабленим імунітетом. Відповідне рішення затвердив Національний комітет з вакцинації Греції.