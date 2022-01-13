США попереджають про можливе загострення у відносинах з Росією

Захід повинен підготуватися до можливої ескалації у відносинах з Москвою, заявив представник США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер після переговорів з Росією у Відні в четвер.

Про це повідомляє Reuters.

Майкл Карпентер зазначив, що Сполучені Штати не приймають сфер впливу або обмеження прав націй вибирати власні альянси.

"Сьогодні ми стикаємося з кризою європейської безпеки. Барабанний бій війни звучить голосно, а риторика стала досить різкою", - сказав він.

Карпентер сказав, що стягування Росією 100 тис. військовослужбовців, новітнього озброєння, артилерійських систем, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів до кордону з Україною "викликає багато запитань щодо намірів Росії".

"Ми повинні поставитися до цього дуже серйозно. Ми повинні підготуватися до того, що може статися ескалація", - сказав він, додавши, що Вашингтон віддає перевагу "шляху діалогу та деескалації".

Кремль вимагає від Заходу юридичних гарантій, що держави Східної Європи, в першу чергу Україна та Грузія, ніколи не зможуть стати членами Альянсу. Окрім цього, Росія вимагає зменшення кількості натівського озброєння в Європі.

10 січня ці вимоги обговорювалися на зустрічі представників США і Росії, 12 січня - в рамках Ради НАТО - Росія, а 13 січня - в рамках Постійної ради ОБСЄ.

Російська влада заявила, що переговори зі США і НАТО пройшли невдало, і знову почала погрожувати війною.