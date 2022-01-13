На Горбачова подали до суду через події 13 січня 1991 року у Вільнюсі

У Литві проти колишнього президента СРСР Михайла Горбачова подали цивільний позов у зв'язку з трагічними подіями 13 січня 1991 року, коли радянські війська штурмували телецентр у Вільнюсі

В ході операції 14 людей загинули і сотні дістали поранення. Подіям тих днів передувало проголошення Литовською РСР своєї незалежності в березні 1990 року й економічна блокада республіки, введена у відповідь урядом СРСР.

Як повідомляє LRT, генеральна прокуратура Литви відмовилась притягувати колишнього радянського лідера до кримінальної відповідальності, тому у родичів жертв штурму залишився один шлях - цивільний позов.

Його зареєстрували у Вільнюському дільничному суді.

"Позов до Вільнюського суду подано в ніч на 13 січня. Саме цього дня тридцять років тому СРСР розпочав штурм Литовського центру радіо та телебачення та Вільнюської телевежі", - повідомив син одного з загиблих Робертас Повілайтіс.

Позивачі заявили, що зібрали для суду докази, які свідчать, що тодішній президент СРСР Горбачов, будучи головнокомандувачем Збройними силами СРСР, 11-13 січня 1991 року контролював армію, однак не зробив кроків для припинення агресії.

Нагадаємо, що Україна у 2016 році заборонила в'їзд Горбачову після того, як він заявив, що вважає правильним рішення президента РФ Володимира Путіна окупувати Крим і він вчинив би так само в аналогічній ситуації.