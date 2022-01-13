У Радбезі США вважають законопроєкт сенатора Круза про нові санкції проти "Північного потоку-2" контрпродуктивним

Білий дім більше схиляється до альтернативного законопроєкту, що передбачає обмежувальні заходи за фактом нового нападу на Україну.

Адміністрація президента США вважає, що законопроєкт республіканського сенатора Теда Круза про нові санкції проти російського газогону "Північний потік-2" підриває зусилля Штатів стосовно стримування загроз Росії проти України.

Цей документ "не буде протидіяти подальшій російській агресії та не захистить Україну", заявила представниця Ради нацбезпеки Емілі Хорн, пише Bloomberg.

"Навпаки, це підірве наші зусилля щодо стримування Росії та позбавить США і наших союзників та партнерів важелів, які є на даний момент", – заявила вона.

Законопроєкт Круза передбачає введення санкцій проти материнської компанії проєкту Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора, громадянина Німеччини Матіаса Варніга. Ці санкції були відхилені минулого року.

Хорн каже, що замість цього проєкту Білий дім підтримує альтернативний план сенатора від Демократичної партії Роберта Мендеса, який передбачає санкції тільки у відповідь на агресивні дії Росії проти України.

Анонімне джерело агентства, яке знайоме з позицією адміністрацції Байдена, стверджує, що законопроєкт Круза може зруйнувати добрі відносини, які склалися з новим урядом Німеччини.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман учора заявила, що дії Москви щодо України відіграють вирішальну роль у долі газопроводу "Північний потік-2".

Законопроєкт Теда Круза встановлює застосування обмежувальних заходів щодо газопроводу протягом 15 днів з моменту підписання та дозволяє Конгресу проголосувати за відновлення санкцій у разі відмови від них президента. Він передбачає санкції стосовно компанії Nord Stream 2 AG, від яких Штати відмовились у травні, та щодо учасників сертифікації газопроводу.

За цей законопроєкт мають голосувати сьогодні в другій половині дня. Ухвалити рішення принципово до 14 січня. Для схвалення документу потрібно 60 голосів. Підтримати цей документ сенаторів закликав президент України Володимир Зеленський.

Сенатори-демократи казали, що законопроєкт Круза може відштовхнути США від європейських союзників у той час, коли єдність має велике значення для протидії агресивній поведінці Росії в регіоні.

Автор законопроєкту Круз відкинув ці аргументи демократів і заявив, що вони зацікавлені лише в тому, щоб надати Байдену політичне прикриття.

Тед Круз є послідовним критиком "Північного потоку-2". Просунути цей законопроєкт щодо санкцій на розгляд Сенату вдалося завдяки відмові Круза від блокування схвалення десятка кандидатур на різні посади, які були висунуті Байденом.

Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен після перемовин з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок заявив, що важко уявити запуск в роботу "Північного потоку-2" в разі нового нападу Росії на Україну. За словами Блінкена, таким чином, цей газопровід є важелем тиску на Росію.

Бербок після вступу на посаду говорила, що новий уряд Німеччини готовий заблокувати російський газопровід "Північний потік-2" у разі, якщо Росія піде на нову агресію щодо України.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.