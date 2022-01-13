Рада ЄС продовжила економічні санкцій проти Росії на пів року

Рада Європейського Союзу повідомила про продовження ще на пів року економічних санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на шість місяців - до 31 липня 2022 року - термін дії обмежувальних заходів, спрямованих на низку секторів російської економіки", - йдеться в заяві, поширеній у Брюсселі.

Зазначається, що рішення ухвалено "після нещодавньої оцінки ситуації з імплементацією Мінських домовленостей".

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжуються на кожні пів року після політичних рішень самітів Євросоюзу на підставі оцінки перебігу виконання Мінських угод щодо врегулювання конфлікту в Україні за повідомленнями країн-учасниць "нормандського формату" - Німеччини та Франції.

Постанову затверджує Рада ЄС, і після публікації документа в "Офіційному журналі" ЄС продовження обмежувальних заходів набуває чинності.

Нагадаємо, економічні санкції було спочатку запроваджено 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні". Потім ці заходи було посилено.

На засіданні 19 березня 2015 року Європейська рада ухвалила рішення зв'язати терміни дії економічних санкцій з повною реалізацією Мінських угод, яка, як було передбачено на той час, мала здійснитися до 31 грудня 2015 року. З урахуванням того, що ці плани не збулися, Рада ЄС продовжила економічні санкції до 31 липня 2016 року. З липня 2016 року ці обмежувальні заходи продовжували кожні шість місяців.

Перед кожним черговим продовженням санкцій на самітах ЄС заслуховує повідомлення країн-учасниць "нормандського формату" – Німеччини та Франції – про стан виконання Мінських угод.