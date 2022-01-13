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Вісім країн втратили право голосу в ООН через несплату внесків

Загалом із виплатами відстають 11 країн.

Вісім країн втратили право голосу в ООН через несплату внесків
Фото: facebook.com/sergiy.grau

Іран, Венесуела, Судан, Антигуа і Барбуда, Конго, Гвінея, Папуа Нова Гвінея і Вануату - втратили право голосу в Організації об'єднаних націй через несплачені внески.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, передає Deutsche Welle.

Загалом із виплатами відстають 11 країн.

Згідно зі статутом ООН, якщо заборгованість країни дорівнює або перевищує суму, яку слід було сплатити за попередні два повні роки, вона втрачає право голосу.

Якщо непогашена заборгованість виникла "через умови, які не залежать від країни-члена ООН", то їй  може бути дозволено голосувати. У 2022 році це стосувалося Коморських островів, Сан-Томе і Прінсіпі та Сомалі.

Мінімальний платіж Венесуели за відновлення свого права голосу -  близько 40 мільйонів доларів (35 мільйонів євро), Іран повинен заплатити трохи більше 18 мільйонів доларів (15,8 мільйона євро), а Судан - майже 300 тисяч доларів (262 тисячі євро).

Кожна з п’яти інших країн має зробити мінімальний платіж менше ніж 75 тис. доларів США (65 550 євро), щоб повернути свій голос.

Нагадаємо, ще в 2019 році, представляючи проєкт бюджету ООН на 2020 рік, Гутерріш заявляв, що організація переживає серйозну фінансову кризу. Тоді бюджет ухвалили у розмірі 2,94 млрд доларів і вперше охоплював тільки один рік - раніше бюджет ООН складали на два роки.

Бюджет ООН складається з внесків країн-членів, але не всі платять їх вчасно. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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