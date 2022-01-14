Принц Ендрю після секс-скандалу втратив військові звання і титул ​"Його королівська Високість"

Герцог Йоркський захищатиме себе в суді як приватна особа.

Принц Ендрю та Джуффре у 2001 році

Син королеви Великобританії Єлизавети II принц Ендрю склав з себе військові титули та королівські обов'язки з патронажу.

Про це повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на Букінгемський палац.

"Зі згоди та схвалення королеви герцог Йоркський складає з себе військові титули та королівські опікунські обов'язки", - йдеться у заяві палацу. Крім того, принц перестане використовувати титул "Його королівської високості" на офіційних заходах.

Заява Букінгемського палацу з'явилася після того, як американський суд відхилив клопотання принца Ендрю щодо закриття справи про сексуальне насильство.

"Герцог Йоркський надалі не виконуватиме жодних державних обов'язків і захищатиме себе в цій справі як приватна особа", – зазначається в заяві.

Британські ЗМІ також пишуть, що наразі при дворі обговорють, як захистити монархію та репутацію королеви у разі програшу герцога в суді.

"Його неможливо змусити піти у відставку, як звичайну людину, але можна попросити відмовитися на якийсь час від титулу", – писала газета Times з посиланням на джерела.

За даними видання, у разі несприятливого для принца результату справи, його могли б відправити в якесь "внутрішнє заслання".

"Він не може виїхати за кордон через ризик екстрадиції, тому буде потрібно якийсь варіант внутрішнього посилання. Йому також доведеться скоротити житлові витрати", – розповіло джерело Times.

Нагадаємо, американка Вірджинія Джуффре звинувачує принца Ендрю у сексуальному насильстві і подала проти нього позов до суду США. Джуффре стверджує, що у підлітковому віці стала жертвою сексуальної експлуатації й жорстокого поводження з боку фінансиста Джеффрі Епштейна та його впливових спільників.

За словами Джуффре, їй доводилось надавати сексуальні послуги друзям Епштейна, серед яких були багаті бізнесмени, вчені та інші відомі й заможні люди. Джуффре каже, що серед них був і герцог Йоркський Ендрю. Через ці дії вона звинувачує принца у сексуальних домаганнях в 2001 році.

Принц усі звинувачення категорично відкидає. Але зусилля його адвокатів закрити справу на ранній стадії поки що не мали успіху, а суд Нью-Йорка розпочав розгляд цивільного позову проти нього.

У 2019 році принц Ендрю в інтерв'ю ВВС стверджував, що не пам'ятає, щоб зустрічав Вірджинію Джуффре. Його адвокати, своєю чергою, наполягали на тому, що за судовою угодою 2009 року Джуффре, яка отримала від Епштейна відступні 500 000 доларів, зобов'язалася ні з ким не позиватися до справи, пов'язаної з мільярдером.