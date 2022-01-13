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Зеленський обговорив із Джонсоном безпекову ситуацію навколо України

"Докладаємо спільних зусиль для досягнення миру".

Зеленський обговорив із Джонсоном безпекову ситуацію навколо України
Фото: ЕРА/UPG

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном безпекову ситуацію навколо України.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Провів плідну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо можливих кроків з деескалації. Докладаємо спільних зусиль для досягнення миру. Ціную незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності", - написав Зеленський.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.Сторони обговорили безпекову ситуацію в Європі, а також ситуацію всередині та навколо України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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