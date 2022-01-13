Глава МЗС Німеччини 17 січня відвідає Україну, а 18 січня - Москву

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у понеділок, 17 січня, відвідає Україну.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає "Інтерфакс-Україна".

Раніше російські ЗМІ повідомили, що 18 січня Бербок відвідає Москву та проведе переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Канцлер ФРН Олаф Шольц також повідомив, що представники "нормандського формату" найближчим часом планують провести зустріч, однак, він не уточнив на якому рівні відбудуться перемовини.

"Ми дуже раді, що представники всіх чотирьох сторін незабаром знову зберуться та відновлять підготовчі переговори", - сказав Шольц.

За його словами, Німеччина та Франція намагаються "реанімувати" переговори в рамках "нормандського формату". Шольц вважає за необхідне використовувати всі можливі канали переговорів із Росією з метою гарантування "спільної безпеки і територіального суверенітету" держав у Європі.

Нагадаємо, "нормандська четвірка" складається з України, Франції, Німеччини та Росії, її мета - припинити війну на Донбасі. 7 січня Франція та Німеччина запропонували провести зустріч для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні.

11 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з зовнішньополітичними радниками канцлера Німеччини та президента Франції. Він заявив, що розраховує на проведення першого за два роки саміту "нормандської четвірки" та ухвалення на ньому необхідних рішень для припинення війни на Донбасі. Зеленський також заявив про готовність домовлятися з Путіним у рамках "нормандського формату". У Путіна відповіли, що "натяки на цю зустріч ніколи не зникали, але розуміння щодо конкретних термінів немає".

Зазначимо, що на рівні глав держав "нормандська четвірка" не збиралася з грудня 2019 року. Перемовини відбувалися тільки на рівні радників та голів МЗС.

Днями міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про повернення нормандського формату "в робочий стан".