​Боррель назвав підтвердженим фактом присутність у Малі ПВК "Вагнера"

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель назвав підтвердженим фактом присутність у Малі російської приватної військової компанії "Вагнера".

Про це він заявив на пресконференції в Бресті (Франція), передає "Інтерфакс-Україна".

"Ви знаєте, що "Вагнер" прибуває до Малі. Це - факт, який отримав підтвердження", - сказав Боррель.

Він зазначив, що ситуація в Малі стала однією з тем, порушених на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн ЄС.

Перед цим високопосадовець Міноборони Франції на умовах анонімності повідомив журналістам, що в центральній частині Малі діють 300-400 найманців із Росії. Того ж дня відбулося засідання Радбезу ООН, під час якого США, Велика Британія та Франція висловили занепокоєння щодо "групи Вагнера", що діє в Малі.

Нагадаємо, загострення ситуації в Малі розпочалося з перевороту 2020 року, після якого країни Західної Африки закрили кордони, розірвали дипломатичні відносини та запровадили економічні санкції проти країни, які підтримали США та Франція.

Євросоюз, насамперед Франція, неодноразово висловлювали занепокоєння щодо перебування у Малі "групи Вагнера". Проте російська сторона заявляла, що жодних представників збройних сил РФ у Малі немає.

У вересні минулого року також стало відомо, що російська ПВК "Вагнера" набирає бойовиків для виконання місії в Малі. При цьому уродженців України, зокрема мешканців окупованих територій Криму і Донбасу, на це завдання не беруть. Перед тим лондонська газета Times повідомила, що контингент чисельністю в 1 тис. російських найманців вирушить до Малі в межах договору з військовими, які захопили владу в республіці. Місія російського контингенту полягатиме у підготовці військ і захисті високопосадовців режиму в країні, яка пережила два перевороти за останній рік.

Колишня французька колонія Малі – одна з найбільших за розмірами і найбідніших держав Африки. Країна не має виходу до моря, значну частину її території займає пустеля Сахара. Населення сповідує іслам.

У травні 2021 року малійські військові заарештували тимчасового президента країни Ба Ндао, прем'єра Моктар Уана і міністра оборони генерала Сулеймана Дукуре. Причиною стала відмова президента і прем'єра включити до складу перехідного уряду полковників Модібо Коне і Садіо Камару, активних учасників торішнього військового перевороту. У липні на перехідного президента Малі полковника Ассімі Гойту, який прийшов до влади після травневого військового перевороту, здійснили замах.