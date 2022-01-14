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Україна і Азербайджан підписали низку двосторонніх договорів

Зокрема, між Нафтогазом і SOCAR.

Україна і Азербайджан підписали низку двосторонніх договорів
Фото: president.gov.ua

Україна і Азербайджан підписали шість двосторонніх угод. Президенти країн підписали спільну декларацію, повідомили на брифінгу з нагоди візиту глави Азербайджану Ільхама Алієва.

Також між урядами України і Азербайджану підписано угоду щодо співробітництва у сфері харчових продуктів, меморандум про взаєморозуміння між міністерствами економіки з питань екстреної взаємодії у двосторонній торгівлі, меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в аграрній сфері, меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері земельних відносин.

НАК "Нафтогаз" підписав меморандум про взаєморозуміння з державною нафтовою компанією Азербайджану SOCAR.

"Ми підписали декларацію президентів України і Азербайджану. Нею закріплена готовність надавати підтримку суверенітету, територіальної цілісності наших держав, прагнення забезпечити мир у Чорноморському і Каспійському регіоні і за їх межами", – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що товарообіг між Україною і Азербайджаном нині складає рекордний 1 млрд доларів США. До 2024 року хочуть удвічі збільшити двосторонню торгівлю, наростити спільні інвестиції та збільшити участь азербайджанських компаній в проєктах "Великого будівництва".

У першій половині року домовились про засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва, потім хочуть організувати засідання Ради президентів України і Азербайджану. 

Ільхам Алієв своєю чергою додав, що 6 лютого Україна і Азербайджан відзначатимуть 30-річчя дипломатичних відносин.

"Зараз ця підтримка яскраво продемонстрована підписанням документів. Між нашими народами існує міцна дружба, яка обʼєднує нас", – зазначив він.

Алієв згадав, що в Азербайджані звели монумент Тарасові Шевченку і один із населених пунктів в Азербайджані носить імʼя України. 

Є плани щодо розвитку енергетичної сфери, "Сокар" серйозно налаштована на цю співпрацю, додав президент Азербайджану. 

Нагадаємо, президент Азербайджану Алієв 14 січня прибув із офіційним візитом в Україну. До цього Алієв і Зеленський зустрічалися в Брюсселі. Також Зеленський у 2019 відвідував Азербайджан. 

У лютому 2022-го відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною. З огляду на це, Володимир Зеленський запропонував провести в лютому в Києві саміт за участю лідерів трьох держав.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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