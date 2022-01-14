США та ЄС поки що не домовились про конкретні санкції проти РФ у разі її вторгнення в Україну, – Bloomberg

США змушені чинити тиск на європейських союзників і партнерів, оскільки, незважаючи на численні переговори, вони не змогли домовитися про конкретні санкції проти Росії в разі її вторгнення в Україну.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що раніше в Білому домі визнали, що США і Європа "не цілком згодні" з тим, які саме санкції можуть бути застосовані.

"Чи означає це, що США і Європа матимуть абсолютно однаковий, аж до найдрібніших деталей, список? Ні", – заявив радник Джо Байдена Джейк Салліван.

Водночас, як зазначає Bloomberg, сторони згодні в тому, що в разі загострення ситуації навколо України на Москву чекають "серйозні економічні наслідки".

Агентство пише, що тиск США на союзників свідчить про "зростання нетерпіння в адміністрації (президента США. – Ред.) щодо європейської позиції". По-перше, американські офіційні особи невдоволені тим, що європейські країни не домовилися про конкретні санкції. Крім того, США занепокоєні тим, що європейські лідери також погано підготовлені до відповіді на дії Росії, які не призведуть до тотального вторгнення, такі як кібератаки або посилені кампанії дезінформації.

"Окрім відправлення військ, це може передбачати будь-які спроби організувати державний переворот проти президента України Володимира Зеленського або інші дії з дестабілізації його уряду", – йдеться в повідомленні.

Bloomberg пише, що США та їхні європейські партнери працювали над пакетом економічних заходів упродовж кількох місяців. Санкції спрямовані проти найбільших російських банків, передбачають контроль за експортом передових технологій у ключових галузях промисловості та високотехнологічних товарів. Водночас деякі члени ЄС порушили питання про вплив таких санкцій на їхню власну економіку. Зокрема, в ЄС не виключають припинення Росією постачань газу. Також деякі крани вважають неприйнятними пропозиції про відключення Росії від міжнародної платіжної системи Swift.

Одне з джерел Bloomberg висловило сподівання, що пакет санкцій може бути допрацьований на зустрічі глав МЗС Євросоюзу 24 січня, оскільки його мають схвалити всі держави-члени ЄС.

Нагадаємо, радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія шукає приводу для вторгнення в Україну, а якщо не вдасться – вона може його сфабрикувати. Водночас він наголосив, що США готові добиватися прогресу за столом переговорів з Росією.

Росія почала нарощувати свої війська біля кордону з Україною з осені минулого року. 12 січня 2022 року в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія–НАТО. На перемовинах Росія озвучила свою вимогу гарантувати, що НАТО не прийматиме нових членів, зокрема й Україну. Блок цей ультиматум відхилив. НАТО також закликало Росію вивести свої військові сили з Грузії, України і Молдови, які були розміщенні там без запрошення влади держав і погодження з урядами.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман зазначила, що під час зустрічі від Росії не пролунало обіцянки про деескалацію. Водночас не було заяв про те, що її не буде.