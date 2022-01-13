Ракети були збиті до того, як досягли посольства, не завдавши там жодної шкоди.

Посольство Сполучених Штатів у Багдаді зазнало ракетного удару у четвер, 13 січня. Як повідомив кореспондент NRT, посольство було обстріляно двома ракетами. За словами репортера, запуск був здійснений з району Аль-Дора.

Ракети були збиті до того, як досягли посольства, не завдавши там жодної шкоди, повідомили в четвер іракські військові чиновники.

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US embassy’s anti rocket system C-RAM in Baghdad activated a few seconds ago



I heard explosions



Video taken by me pic.twitter.com/P9XCn0GjMY — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 13, 2022

Кореспондент підтвердив повідомлення про те, що в районі Аль-Кадісія внаслідок ракетного обстрілу зеленої зони Багдада, де розташоване посольство, постраждали двоє людей.

🔴#BREAKING

Rocket attacks targeting US embassy compound in the green zone of Baghdad. Burst of C-RAM units responding the attack. pic.twitter.com/Fy3dsSE0uO — Rasan Remzi (@RasanRemzi) January 13, 2022

Американські об’єкти в Іраку зазнають періодичних атак. Сполучені Штати звинувачують у нападах пов'язані з Іраном угруповання ополченців.

Нагадаємо, 5 січня в Іраці пʼять ракет впали поблизу бази Айн аль-Асад, де розміщені війська США та інші міжнародні сили.