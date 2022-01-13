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Посольство США у Іраку зазнало ракетного обстрілу

Ракети були збиті до того, як досягли посольства, не завдавши там жодної шкоди.

Посольство США у Іраку зазнало ракетного обстрілу
Фото: EPA/UPG

Посольство Сполучених Штатів у Багдаді зазнало ракетного удару у четвер, 13 січня. Як повідомив кореспондент NRT, посольство було обстріляно двома ракетами. За словами репортера, запуск був здійснений з району Аль-Дора.

Ракети були збиті до того, як досягли посольства, не завдавши там жодної шкоди, повідомили в четвер іракські військові чиновники.

Кореспондент підтвердив повідомлення про те, що в районі Аль-Кадісія внаслідок ракетного обстрілу зеленої зони Багдада, де розташоване посольство, постраждали двоє людей.

Американські об’єкти в Іраку зазнають періодичних атак. Сполучені Штати звинувачують у нападах пов'язані з Іраном угруповання ополченців.

Нагадаємо, 5 січня в Іраці пʼять ракет впали поблизу бази Айн аль-Асад, де розміщені війська США та інші міжнародні сили.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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