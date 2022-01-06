Пʼять ракет впали біля військової бази в Іраці, де розміщені сили США

В Іраці пʼять ракет впали 5 січня поблизу бази Айн аль-Асад, де розміщені війська США та інші міжнародні сили. Про це пише Reuters з посиланням на заяву військової коаліції.

Найближчим було падіння снаряду в 2 кілометрах від бази. Армія Іраку повідомила, що снаряди були випущені з установок "Катюша".

Відповідальність за цю атаку на себе взяло угрупування, яке називає себе Серая Касем аль-Джабарін, додає Wall Street Journal. Це угрупування керується "Катаїб Хезболлою" – воєнізованим угрупуванням, що діє на території Іраку та Сирії. Його учасники воювали проти Міжнародної коаліції під час Іракської війни.

Ця атака послідувала через день після того, як базу Айн аль-Асад намагалися атакувати вибухівкою з безпілотників.

Нагадаємо, 3 і 4 січня повітряна оборона Іраку збила безпілотники з вибухівкою. Хто стоїть за підготовкою нападів – не повідомляється.

Спроби нападів відбуваються у дні другої річниці вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, ліквідованого за розпорядженням тодішнього президента США Дональда Трампа. Тоді ж загинув заступник лідера Народних мобілізаційних сил Іраку Махді аль-Мухандіс.

Сулеймані був одним із найвпливовіших іранських генералів. Після його ліквідації відносини між США, Іраком та Іраном загострилися ще більше. У січні 2020 після вбивства Сулеймані Іран випустив ракети по американській авіабазі, розташованій поруч з містом Аль-Асад в Іраку, і атакував базу американських коаліційних сил в Ербілі.

У січні 2021 суддя слідчого суду Багдада виписав ордер на арешт Дональда Трампа за обвинуваченням у вбивстві генерала Сулеймані та заступника лідера Народних мобілізаційних сил Іраку Махді аль-Мухандіса.

США очолюють міжнародну військову коаліцію, яка бореться з бойовиками ІДІЛ і Іраці та Сирії. База Айн аль-Асад – місце дислокації збройних сил Іраку і сил США.