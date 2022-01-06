ОДКБ відправляє війська у Казахстан

Сили вводяться "на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні".

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити "колективні миротворчі сили" до Казахстану на запит президента республіки Касим-Жомарта Токаєва.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який також обіймає посаду голови Ради колективної безпеки ОДКБ.

"У зв'язку зі зверненням Президента Республіки Казахстан К.-Ж. Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликану, в тому числі, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні", - написав Пашинян.

В ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан та Казахстан.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу на тлі масових протестів по всій країні, приводом для яких стало значне підвищення цін на зріджений газ.

Протести в Казахстані спалахнули 2 січня на тлі підвищення після Нового року ціни на зріджений газ для автомобілів. Мітинги з вимогою знизити ціни почалися в кількох населених пунктах на заході Казахстану, в тому числі у місті Жанаозен, де у 2011 році поліція застосувала вогнепальну зброю для розгону акції протесту.

Учасники акцій вимагали зниження вартості газу на АЗС удвічі, а також усунення дефіциту цього палива.

Протести за один день не припинилися і місцями тривали і вночі. Найбільший мітинг зібрався в Актау; за словами очевидців, вдень 3 січня там одночасно протестували кілька тисяч людей. Серед їхніх вимог з'явилися й політичні. Люди скандували "Уряд у відставку" та "Старий, іди", вимагаючи від Нурсултана Назарбаєва остаточно піти з політики.

4 січня в Актау відправили урядову комісію для "пошуку рішення проблеми в інтересах стабільності країни". Мітинги поширилися на інші населені пункти. В уряді Казахстану погодились розслідувати дії АЗС на предмет цінової змови. Ціну вирішили знизити.

В Алмати увечері 4 січня трапилися сутички протестувальників і силовиків. Президент оголосив у місті комендантську годину та надзвичайний стан. У результаті після масових зіткнень мітингарів із силовиками уряд Казахстану пішов у відставку.

5 січня у МВС повідомили, що в Казахстані під час масових протестів за порушення громадського порядку затримали понад 200 людей. Постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ, ушкоджено 37 службових автомобілів.

Президент Казахстану доручив ввести держрегулювання цін на соціально значимі товари, бензин і дизель. Також він запропонував мораторій на підвищення комунальних тарифів строком до 180 днів.

Токаєв виступив зі зверненням до народу, повідомив, що замість Нурсултана Назарбаєва очолив Раду безпеки республіки, і заявив про намір "діяти максимально жорстко".

5 січня на території всього Казахстану запроваджено режим надзвичайного стану на тлі заворушень. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про відставку уряду республіки.