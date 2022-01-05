Литва не продовжуватиме надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Уряд Литви в середу вирішив не продовжувати надзвичайний стан уздовж кордону країни з Білоруссю та в таборах, де утримуються нелегальні мігранти.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Reuters.

"Наразі уряд не буде пропонувати продовжити надзвичайний стан після 15 січня, але, можливо, нам доведеться розглянути це залежно від того, як розвиватиметься ситуація", - сказала Шимоніте.

Закон про надзвичайний стан, який діє з 9 листопада, коли сотні мігрантів облаштували табори вздовж кордону Білорусі з Польщею, дозволяє прикордонникам використовувати "психічний примус" і "пропорційне фізичне насильство", щоб не допустити мігрантів до Литви.

Минулого року сотні мігрантів намагалися прорватися до Литви з території Білорусі в окремі дні, але, за офіційними даними, цього тижня жоден мігрант не намагався перетнути кордон.

Нагадаємо, 25 листопада президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що завдяки злагодженим і чітким діям європейських лідерів вдалося практично зупинити потік мігрантів до Білорусі. Його заява пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій проти Білорусі.

Він заявив, що Білорусь допомогла Іраку організувати рейси для повернення додому кількох сотень іракців, але поки що занадто рано робити висновки, чи йдеться про справжню зміну позиції білоруської влади.

Ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею загострилась на початку листопада. Сотні мігрантів отаборилися біля польського кордону, сподіваючись потрапити на територію Євросоюзу, але їх туди не пустили.

Наприкінці листопада Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало продовжити режим надзвичайного стану на кордоні ще на місяць.