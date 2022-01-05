У Польщі спростили працевлаштування громадян України і ще п'яти країн

Термін працевлаштування на підставі декларації про доручення роботи збільшено до двох років.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про спрощену процедуру працевлаштування іноземців.

Про це проінформувала канцелярія польського президента, повідомляє "Європейська правда".

Згідно зі змінами громадяни України та ще п’яти країн зможуть працювати у Польщі без дозволу на роботу не 6 місяців, як це було раніше, а два роки лише на підставі декларації про доручення роботи.

Дотепер декларація про доручення роботи іноземцю дозволяла працевлаштування в Польщі протягом шести місяців на рік, отримання наступної декларації вимагало піврічної перерви.

Нові норми також передбачають спрощення процедури отримання дозволу на тимчасове чи постійне проживання та оцифрування цього процесу.

Від іноземця при поданні заяви на "карту перебування" більше не вимагатимуть наявність задокументованого місця проживання в Польщі та постійного джерела доходу. Замість цього вистачить інформації про те, що заробіток закордонного працівника не менший від мінімальної заробітної плати у Польщі.

Підтвердити своє соціальне забезпечення громадянин України зможе, надавши лише договір працевлаштування з вказаною заробітною платою.

Крім того, до переліку обставин, які не вимагають від іноземця видачі нового дозволу на проживання та роботу, внесено зміну посади при збільшенні зарплати.

Нові правила почнуть діяти за 14 днів після їхньої публікації в урядовому віснику, орієнтовно у другій половині січня.