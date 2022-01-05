ЄС і НАТО мають активніше готуватися до сценарію гібридного нападу Росії на Україну, - глава МЗС Латвії

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Євросоюзу і НАТО варто готуватися не тільки до сценарію з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, але й до гібридної атаки.

Про це він сказав у середу, 5 січня, в інтерв'ю Латвійському телебаченню.

"Ми зараз обговорюємо дуже жорсткі сценарії - повномасштабне вторгнення в Україну, повномасштабні санкції економічного реагування, але необхідно враховувати, що можливі й інші сценарії: дрібніші операції, різні елементи гібридної війни. І я думаю, що як НАТО, так і ЄС мають працювати у цьому напрямі", - цитує міністра "Делфі".

Рінкевичс сказав, що планує звернути увагу на необхідність активнішої підготовки до гібридної загрози проти України на позачерговому засіданні НАТО в п'ятницю і на запланованих цього місяця зустрічах міністрів закордонних справ та оборони Європейського Союзу.

Нагадаємо, американські аналітики описали ймовірні сценарії Путіна щодо України. Найбільш вірогідний, на їхню думку, нагадуватиме той, який спровокував чотириденну війну з Грузією в 2008 році. Тоді Росія відповіла на спроби Тбілісі убезпечити територію, яка була підконтрольною підтримуваним Москвою бойовикам, вторгненням на сушу за підтримки авіаційних та артилерійських ударів, військово-морської блокади та кібератак.

За їхніми словами, Росія представить конфлікт із Україною як захист російськомовного населення Донбасу.

За останніми даними РНБО, біля кордонів України і на тимчасово окупованих територіях розміщено близько 122 тисяч російських солдатів плюс техніка. Восени українська і західна розвідки говорили, що Кремль може піти в нову атаку вже в січні 2022 року.

На тлі загрози ескалації до перемовин із РФ включилися США і інші держави члени-НАТО. Вони попередили Росію, що за нове вторгнення доведеться платити безпрецедентними санкціями. Українська влада заявила, що держава без бою не здасться і вторгнення обернеться на криваві бої.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, для повномасштабного вторгнення в Україну потрібно у рази більше військ РФ, ніж накопичено зараз.

Після засідання РНБО 30 грудня Данілов заявив, що українська влада наразі не бачить загрози до відкритої агресії з боку Російської Федерації.