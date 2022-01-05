Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів

Перед цим президент Токаєв запровадив надзвичайний стан і оголосив комендантську годину в Алмати.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду та прем'єр-міністра Аскара Маміна.

Про це повідомляє офіційний сайт президента.

Тимчасово виконувати обовʼязки премʼєр-міністра буде Аліхан Смаїлов, перший заступник голови уряду. Члени уряду продовжать виконання своїх обовʼязків до затвердження нового складу.

Перед цим Токаєв запровадив надзвичайний стан і оголосив комендантську годину в Алмати (колишня столиця і найбільше місто Казахстану, - ред.) та Мангістауській області, де відбуваються протести.

Відставка уряду відбулася на тлі масових протестів, які розпочалися у місті Жанаозені, на заході країни. Спочатку мітингувальники вимагали зниження цін на скраплений газ, яким заправляють автомобілі більшість жителів Західного Казахстану. З нового року цей вид палива подорожчав удвічі.

Найбільший мітинг зібрався в Актау. За словами очевидців, вдень 3 січня там одночасно протестували кілька тисяч людей.

Влада погодилася знизити ціни до 50 тенге за літр, проте протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та відхід від керування державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який нині формально є головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролює ухвалення всіх важливих рішень.

У вівторок протести посилилися, а в Алмати відбулися сутички протестувальників із силовиками. Правоохоронці почали затримувати демонстрантів.