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Спікер МВС Шевченко пішов у відставку

Чим займатиметься далі, він не повідомив.

Спікер МВС Шевченко пішов у відставку
Фото: facebook/Artem Shevchenko

Директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко пішов із посади, яку він обіймав  6 років.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"У перший робочий день нового 2022 року повідомляю, що закінчив державну службу на посаді директора департаменту  комунікацій МВС України. Дякую всім за 6,5 років співпраці, а надто ж - Арсену Авакову -  за шанс долучитися і зробити внесок у комунікацію потрібних, необхідних і безальтернативних реформ і перетворень у правоохоронній сфері. Були звісно і помилки, але здобутків більше. Зміцнено ефективну робочу комунікаційну систему всіх органів системи. Головне тепер її розвинути і не занапастити", - написав Шевченко.

Чим займатиметься далі, він не повідомив.

Шевченко зазначив, що наразі в його особистому доробку: тижневий тележурнал Поліцейська хвиля на espreso.tv; два документальні фільми "Слов‘янськ. Початок війни", який став найкращим у експертному рейтингу "Знято в Україні" та "Позивний Італієць"  украінською та  англійському мовами - про драматичну долю Віталія Марківа. Також у доробку - дві книги "Добробати" у співавторстві і той самий «Слов’янськ. Початок війни". Ще один документальний фільм "Маріуполь - місто нескорених" нині у роботі.  

Нагадаємо,  Шевченко став директором Департаменту комунікацій МВС України в червні 2015 року. Раніше він працював журналістом на телеканалах СТБ, ICTV, 1+1, "Тоніс", "Інтер". Був шеф-редактором і ведучим новин "Тонісу". На "Інтері" був ведучим програми журналістських розслідувань "Агенти впливу". Також Шевченко був ведучим програм "Знак оклику", "Знак оклику. Щодня" та "Особливий формат" на телеканалі ТВі. Останнім часом працював на "Еспресо"

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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