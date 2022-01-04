Завтра в Україні очікується до 12 градусів тепла і сильний вітер

У середу, 5 січня, в Україні денна температура повітря досягне 5–12 градусів тепла. Лише в східних областях та на Сумщині буде прохолодніше, від +1 до +5°С. Однак через сильний вітер тепло буде не таким відчутним.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Вітер також захоче похизуватися своїми владними можливостями, ганятиме хаотично та весело, часом розганяючись до штормових поривів. Буде західним, південно-західним, 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20 метрів за секунду. Сильний вітер зведе майже нанівець роботу теплої повітряної маси і відчуватиметься холодніше, ніж мало би бути за такої високої температури повітря", – пояснила метеорологиня.

За прогнозом Наталки Діденко, 5 січня дощі пройдуть неоднорідно – вночі та вранці у західних, північних та центральних областях. Удень дощова маса зсунеться східніше, на Сході можливий і мокрий сніг. Нова порція дощів підійде в денні години до західних областей.

У центральній, північній частинах та на Півдні України протягом дня середи – без істотних опадів. Проте надвечір західна волога зона наблизиться до північних областей.

У Києві найближчої ночі та вранці в середу очікується дощ, вдень 5 січня – без опадів, увечері знову задощить.

"Все це відбуватиметься на фоні сильного західного вітру - бережіть себе та своє майно від старих гіллястих дерев, білбордів та не затримуйтеся надовго під дахами високих будинків", – попередила синоптикиня.

Вона зазначила, що 5 січня в столиці буде найтепліший день – до +6–9 градусів. Похолодання, хоча й невелике, передбачається на Різдво, 7 січня.

Як повідомляли, цьогорічне 3 січня в Києві стало найтеплішим за всю історію спостережень. Погода у столиці відповідає кінцю жовтня.