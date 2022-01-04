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У Харкові обвалилась чотириповерхова офісна будівля

Причиною могло стати будівництво поруч. 

Фото: Типове ХТЗ

У Харкові вранці в вівторок, 4 січня, впала стіна чотириповерхової офісної будівлі на вулиці Гагаріна.

На сайті поліції повідомляється, що подія не призвела до жертв, тому що будівля готувалася під знесення та не використовувалась. Людей всередині не було.

Тим не менше, інформацію про подію зареєстрували в поліцейському обліку. На місце відправили слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.

За словами речника мерії Юрія Сидоренка, причиною обвалу могло стати будівництво поруч.

"Це не житловий будинок, це офісні приміщення колишнього заводу "Авторучка", які знаходяться на приватній території. Постраждалих, за словами власника приміщень, на щастя, немає. Попередньо, обвал стався через будівництво, яке почалося поруч з будівлею, що рухнуло", - написав він у фейсбуці.

Фото: Типове ХТЗ
Фото: Національна поліція

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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