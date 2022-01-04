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Російські окупанти збільшили число снайперів на Донбасі та провели тренування з управління вогнем артилерії, – розвідка

Бойовиків навчають офіцери Збройних сил РФ.

Російські окупанти збільшили число снайперів на Донбасі та провели тренування з управління вогнем артилерії, – розвідка
Фото: EPA/UPG

Протягом новорічних свят російські окупаційні війська посилили свої позиції на Донбасі. Зокрема окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення і збільшили кількість снайперських пар.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, командування Збройних сил Російської Федерації продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

"Зокрема, на період проведення новорічних свят противник посилив передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження", – сказано в повідомленні.

Крім того, під керівництвом офіцерів ЗС РФ проводяться тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження на позиціях підрозділів Об’єднаних сил.

Тиждень тому ГУР Міноборони повідомило, що окупаційні війська приховано звозять із Росії до ОРДЛО пальне, бойову техніку, озброєння, боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати. Також майно військового призначення постачають під виглядом "гуманітарних конвоїв".

Кілька днів перед тим в українській розвідці констатували, що командування окупаційних військ Росії нарощує заходи бойової підготовки в з’єднаннях і частинах армійських корпусів. На полігонах тимчасово окупаційних територій і вдень, і вночі проводяться стрільби, зокрема з артилерії, танків і бойових машин.

Окрім цього, під керівництвом інструкторів – кадрових військовослужбовців збройних сил РФ – тривають збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів з виконанням вправ стрільб з 152-мм гаубиць "Мста-Б" та 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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