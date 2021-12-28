Окупанти приховано звозять на Донбас пальне і бойову техніку, – розвідка

Військое обладнання постачають і під виглядом "гуманітарних конвоїв".

"Гуманітарний конвой" з Росії рік тому (ілюстративне фото)

Окупаційні війська приховано звозять залізничним та автомобільним транспортом із Росії до ОРДЛО пальне, бойову техніку, озброєння, боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати.

Також майно військового призначення постачають під виглядом "гуманітарних конвоїв", повідомили на сторінці Головного управління розвідки Міноборони в Facebook.

"Росією значно збільшено постачання до з’єднань і частин окупаційних військ бойових броньованих машин, як нових, так і відновлених або модернізованих на російських ремонтних підприємствах", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Росія відправляє на тимчасово окуповані території України своїх кадрових військових та найманців для комплектування посад за окремими військовими спеціальностями – насамперед розвідників, снайперів, артилеристів, зв’язківців, фахівців радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, кілька днів тому в ГУР Міноборони констатували, що командування окупаційних військ Росії нарощує заходи бойової підготовки в з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

На полігонах тимчасово окупаційних територій і вдень, і вночі проводяться стрільби, зокрема з артилерії, танків і бойових машин.

Окрім цього, під керівництвом інструкторів – кадрових військовослужбовців збройних сил РФ – тривають збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів з виконанням вправ стрільб з 152-мм гаубиць “Мста-Б” та 122-мм реактивних систем залпового вогню “Град”.