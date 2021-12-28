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В аеропорту Запоріжжя не зміг сісти літак зі Стамбула через негоду

У зв'язку зі складними погодними умовами можливе перенесення часу вильоту та прибуття ще низки рейсів.

В аеропорту Запоріжжя не зміг сісти літак зі Стамбула через негоду
Фото: facebook/Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья

Через негоду в міжнародному аеропорту "Запоріжжя" не зміг приземлитися борт зі Стамбула, а також затримується ще частина рейсів.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на сайт flightaware.

Борт ТК 1480 "Турецьких авіаліній" зі Стамбула мав приземлитися у Запоріжжі о 8:55. Понад годину літак кружляв над містом, після чого вирушив на запасний аеродром до Стамбула.

"У зв'язку зі складними погодними умовами можливе перенесення часу вильоту та прибуття рейсів. Просимо враховувати можливі зміни у розкладі рейсів. Перевірити інформацію можна на сайті аеропорту”, - прокоментували в пресслужбі запорізького аеропорту.

Зазначається, що через сильний снігопад і пориви вітру скасовано рейс авіакомпанії Pegasus Airlines в аеропорт Сабіха Гекчен, а також рейс Turkish Airlines в Стамбул.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року аеропорт "Запоріжжя" не приймав літаки через зледеніння смуги. А весною того ж року аеропорт приймав повітряні судна на ґрунтову злітно-посадкову смугу, оскільки єдина штучна ЗПС закрилася на ремонт. Протягом майже місяця аеропорт приймав літаки тільки однієї авіакомпанії - "Мотор Січ", які здатні приземлятися і злітати з ґрунтової смуги. Решта авіакомпанії були змушені тимчасово скасувати рейси, оскільки смуга розмокала від дощу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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