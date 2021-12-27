У Кропивницькому застрелили 31-річного чоловіка

У Кропивницькому житель Кіровоградської області застрелив під час конфлікту 31-річного жителя.

Про це повідомили в обласній поліції.

Поліцейські затримали громадянина, який спричинив вогнепальні поранення жителю Кропивницького

Пригода сталася 27 грудня близько 6-ої години ранку в обласному центрі. Невідомий громадянин під час конфлікту з двома місцевими жителями здійснив кілька пострілів з пневматичної зброї.

Поранення отримав 31-річний чоловік, який помер на місці до приїзду карети швидкої медичної допомоги.

На місце пригоди було викликано слідчо-оперативну групу, співробітників управління карного розшуку обласного главку та інших оперативних служб, введено в дію оперативний план «Сирена».

Протягом кількох годин було встановлено особу зловмисника та його можливий напрямок руху.

Чоловіка, причетного до скоєння злочину, затримала у столиці – ним виявився 24-річний мешканець Кіровоградської області.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, під Києвом силовики взяли штурмом квартиру чоловіка, який відкрив вогонь по людях.