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На Одещині рейсовий автобус потрапив у ДТП, госпіталізували 5 людей

В автобусі було 11 пасажирів.

В Одеській області сталася ДТП за участі рейсового автобуса та автомобіля “BMW”.

Про це повідомили в обласній поліції.

Аварія сталася у неділю, 26 грудня о пів на дев’яту годину вечора на 234 км траси Одеса-Миколаїв.

Водій рейсового мікроавтобуса “Mercedes”, у якому перебували 11 пасажирів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з “BMW”.

До лікарні доставили п’ятьох людей: обох кермувальників та трьох пасажирів мікроавтобуса, серед яких один неповнолітній. 

На місці ДТП продовжують працювати поліцейські та лікарі “швидкої”.

“Повні обставини події встановлює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області. Вирішується питання про її правову кваліфікацію”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на автодорозі "Дніпрорудне-Василівка" у Запорізькій області вилетіло з дороги та перекинулося маршрутне таксі, в якому перебувало 20 дітей

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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