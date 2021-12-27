В Одеській області сталася ДТП за участі рейсового автобуса та автомобіля “BMW”.
Про це повідомили в обласній поліції.
Аварія сталася у неділю, 26 грудня о пів на дев’яту годину вечора на 234 км траси Одеса-Миколаїв.
Водій рейсового мікроавтобуса “Mercedes”, у якому перебували 11 пасажирів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з “BMW”.
На місці ДТП продовжують працювати поліцейські та лікарі “швидкої”.
“Повні обставини події встановлює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області. Вирішується питання про її правову кваліфікацію”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на автодорозі "Дніпрорудне-Василівка" у Запорізькій області вилетіло з дороги та перекинулося маршрутне таксі, в якому перебувало 20 дітей.