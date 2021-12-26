У Бердянську побилися двоє депутатів міської та районної рад

Між двома депутатами Бердянської міської та районної ради виник конфлікт на дорозі, один з них отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

"25 грудня близько 21.30 поблизу торгівельного центру на вулиці Волонтерів міста Бердянськ між пасажиром і водієм двох транспортних засобів стався конфлікт, в ході якого чоловік 1975 року народження наніс кілька ударів по голові своєму опоненту 1978 року народження. У таких спосіб чоловіки з’ясовували хто має перевагу на дорозі. Співробітники поліції встановили, що обидва учасники є депутатами Бердянської міської та районної ради від різних партій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після конфлікту потерпілий звернувся до Бердянської міської лікарні з травмами обличчя.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Призначене проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, раніше цього місяця національна поліція повідомила про підозру помічнику народного депутата за бійку, яка сталася 26 листопада на сесії Селидівської міської ради.