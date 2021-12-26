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У частині західних областей завтра сніжитиме, вдень до 7° морозу

На дорогах країни місцями ожеледиця.

У частині західних областей завтра сніжитиме, вдень до 7° морозу
Фото: bug.org.ua

У понеділок, 27 грудня у південній частині України, вдень і у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях сніжитиме.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На півдні Одещини та в Криму мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь; на решті території буде без опадів.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу; на сході країни та Дніпропетровщині вночі 11-16°.

Вдень 5-10° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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