Рятувальники повідомили про небезпеку лавин у Карпатах

Небезпечно буде в Iвано-Франкiвській та Закарпатській областях.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про сніголавинну небезпеку у Карпатах.

Про це повідомила пресслужба надзвичайників.

У неділю та понеділок, 26-27 грудня очікується висока снiголавинна небезпека четвертого рівня на Прикарпаття та Закарпаття.

Через снiгопади та хуртовини небезпечно буде у горах Iвано-Франкiвської та на високогiр’ї східної частини Закарпатської областей.

“На високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, – йдеться у повідомленні.

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