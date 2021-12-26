Рятувальники повідомили про небезпеку лавин у Карпатах

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про сніголавинну небезпеку у Карпатах.
Про це повідомила пресслужба надзвичайників.
У неділю та понеділок, 26-27 грудня очікується висока снiголавинна небезпека четвертого рівня на Прикарпаття та Закарпаття.
Через снiгопади та хуртовини небезпечно буде у горах Iвано-Франкiвської та на високогiр’ї східної частини Закарпатської областей.
“На високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російських військових накрила лавина у Південній Осетії, є загиблі.