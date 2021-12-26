Окупанти стріляли біля Травневого

Упродовж суботи, 25 грудня у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомила пресслужба ООС.
В напрямку Травневого, що на Донеччині, ворог вів вогонь з ПТРК.
Станом на ранок неділі, 26 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Південному військовому окрузі Росії заявили про повернення до пунктів постійної дислокації понад 10 тисяч військовослужбовців, які протягом місяця проводили заняття у польових умовах, зокрема в окупованому Криму та Ростовській області.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що серйозного ризику неминучого вторгнення Росії на територію України наразі немає. Водночас він заявив, що “Путін хоче знищити” Україну.