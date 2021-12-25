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У центрі Харкова відновили демонтований у 2013 році пам’ятник воїнам УПА

Пам'ятний знак у вигляді гранітного каменю стоїть у Молодіжному парку.

У центрі Харкова відновили демонтований у 2013 році пам’ятник воїнам УПА
Фото: ukrinform.ua

У Молодіжному парку в центрі Харкова в суботу, 25 грудня, відкрили пам’ятний знак воїнам Української повстанської армії. Як повідомляє "Укрінформ", пам’ятник з червоного граніту встановили замість каменю, який демонтували вісім років тому - у квітні 2013 року.

Пам'ятний знак на честь воїнів УПА, встановлений у Молодіжному парку в Харкові в 1992 році, неодноразово зазнавав вандалізм. У ніч з 25 на 26 квітня 2013 року пам'ятний знак знесли невідомі за допомогою важкої техніки. На його місці встановили металевий хрест, який теж був знищений у ніч проти 6 лютого 2014 року.

Пізніше вандали неодноразово псували табличку з написом "Українській повстанській армії", яка була встановлена під місцем, де стояв пам'ятний знак.

Як зазначив на мітингу голова громадської організації "Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича" Костянтин Черемський, загалом проти пам’ятника з 1992 року було скоєно понад 100 актів вандалізму.

"Невідомі з лав антиукраїнських сил понад 100 разів обливали його червоною фарбою, били кувалдами, обстрілювали з вогнепальної зброї, вибухівкою підривали фундамент, викрадали основні композиційні елементи тощо. Проте українська громада Харкова щораз знешкоджувала дії вандалів", - наголосив він.

За словами Черемського, цього року з ініціативи громадської організації "Спілка української молоді" та за підтримки меценатів зібрано понад 100 тисяч гривень, за які був придбаний камінь у Лезниківському кар'єрі на Житомирщині і доставлений до Харкова. У вересні профільні спеціалісти обстежили вцілілу частину старого пам'ятника. На заміну фундаменту спроєктовано і залито новий - капітальний.

Активіст наголосив, що зруйновану частину пам'ятного знака відтворено максимально точно.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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