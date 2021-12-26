До пошукових робіт від ДСНС залучалося 8 осіб та 3 одиниці техніки.

Фото: ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"26 грудня о 14:22 до ДСНС надійшла інформація, що в смт Завалля Голованівського району на р. Південний Буг провалилися під лід та зникли двоє дітей. О 15:30 знайдено тіло однієї дитини, о 17:30 знайдено тіло другої дитини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до пошукових робіт від ДСНС залучалося 8 осіб (з них 3 водолази) та 3 одиниці техніки (в тому числі 1 човен).

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 23 грудня у Херсонській області на ставку потонули двоє дітей. За версією поліції, діти могли провалитися під кригу, граючись на водоймі.