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У Кіровоградській області провалилися під лід та потонули двоє дітей

До пошукових робіт від ДСНС залучалося 8 осіб та 3 одиниці техніки.

Фото: ДСНС
У селищі Завалля Кіровоградської області на річці Південний Буг провалилися під лід та потонули двоє дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"26 грудня о 14:22 до ДСНС надійшла інформація, що в смт Завалля Голованівського району на р. Південний Буг провалилися під лід та зникли двоє дітей. О 15:30 знайдено тіло однієї дитини, о 17:30 знайдено тіло другої дитини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до пошукових робіт від ДСНС залучалося 8 осіб (з них 3 водолази) та 3 одиниці техніки (в тому числі 1 човен).

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 23 грудня у Херсонській області на ставку потонули двоє дітей. За версією поліції, діти могли провалитися під кригу, граючись на водоймі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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