У Одесі в’язень отримав вогнепальне поранення при спробі втечі з СІЗО

У Одесі 34-річний уродженець Харківщини, який перебував під вартою за підозрою у скоєнні наркозлочину, намагався втекти зі слідчого ізолятора.

Про це повідомляє пресслужба нацполіції Одеської області.

"Близько сьомої години ранку черговий повідомив постовому про правопорушника, який біг до стін слідчого ізолятора. Виявивши втікача, працівник внутрішньої служби попередив про застосування вогнепальної зброї у рамках закону України "Про Національну поліцію" та поцілив у повітря, проте чоловік на законні вимоги не реагував. Тоді постовий здійснив постріл у бік зловмисника, поранивши його у ногу", - йдеться у повідомленні.

Правопорушнику викликали "швидку", його доставлено до лікарні.

За фактом замаху на втечу з-під варти розпочате досудове розслідування за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.393 Кримінального кодексу України, зараз встановлюються всі обставини події. Правопорушнику загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Також розпочате службове розслідування, у рамках якого буде надана правова оцінка діям постового.

Нагадаємо, 13 вересня із будівлі Луцького міськрайонного суду після обрання запобіжного заходу втік підсудний. Втікача обвинувачують у зґвалтуванні, проникненні в житло та зберіганні зброї.