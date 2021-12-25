За заступника Труханова внесли заставу, він вийшов на волю, – ЗМІ

За в.о. заступника міського голови Одеси Олега Бриндака внесли 24,9 млн грн застави і він вийшов на волю.

Про це пише dumskaya.net з посиланням на джерело.

Чиновник залишив столичний слідчий ізолятор 24 грудня і зараз прямує до Одеси.

Захист Бриндака сподівається, що апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, яка розгляне скаргу на ухвалу про запобіжний захід 28 грудня, пом'якшить її – принаймні зменшить розмір застави.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід Бриндаку з застави на арешт.

Раніше йому призначили заставу в розмірі майже 40 млн гривень, які він сплатити не зміг.

Бриндака підозрюють в участі в злочинній організації та зловживанні службовим становищем при виділенні земельних ділянок під забудову без конкурсних процедур. Йому інкримінували ст. 255 (участь в злочинній організації) та ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Детективи НАБУ вважають, що у 2015-2019 роках мер Одеси Геннадій Труханов разом з іншими чиновниками одеської мерії та іншими посадовими особами допоміг незаконно передати під забудову шість ділянок комунальної землі загальною площею 15,9 гектар. Через це місто втратило понад 558 мільйонів гривень. Загальний збиток міського бюджету від дій злочинної організації слідство оцінило в 689 мільйонів гривень.

Основну вигоду від схеми нібито отримував одеський бізнесмен Володимир Галантернік.