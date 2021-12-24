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Комісія з обрання керівництва САП не затвердила результат конкурсу

За жоден із запропонованих проєктів рішення комісії не знайшлося потрібної кількості голосів.

Комісія з обрання керівництва САП не затвердила результат конкурсу
Фото: Прямий

Комісія з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час засідання у п’ятницю не змогла затвердити результат конкурсу.

Як інформує "Укрінформ", за жоден із запропонованих проєктів рішення комісії стосовно затвердження загального рейтингу кандидатів на керівні посади у САП не знайшлося потрібної кількості голосів.

У зв’язку з цим засідання перенесли. Про час і дату буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що конкурс на посаду голови САП де-факто уже закінчився, найбільше балів на ньому набрав детектив НАБУ Олександр Клименко. Проте на засіданні 21 грудня члени комісії відмовилися проголосувати за визначення переможця відбору та скерування його генпрокурору для призначення.

Голова конкурсної комісії Катерина Коваль пояснила відмову затвердити результати відбору процедурним моментом - відсутністю інформації про спецперевірку кандидатів.

Тому члени комісії мають зібратися ще раз, щоб формально затвердити результати конкурсу.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року. Його призначення чекають й інші міжнародні партнери України.

Посли країн "Великої сімки" заявили, що розчаровані затримкою з призначенням глави САП.

Ця посада вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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