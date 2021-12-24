У ще одного судді Конституційного суду знайшли незадекларовану ділянку в Криму

Віктор Кривенко також не вказав у декларації дохід у 4 млн гривень.

Національне агентство із запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях суддів Конституційного суду.

Зокрема за результатами повної перевірки декларацій суддів КСУ НАЗК виявило у судді Віктора Кривенка недостовірні відомості на 4 млн гривень. Суддя не задекларував належну йому земельну ділянку в Автономній Республіці Крим, повідомляє пресслужба відомства.

У другого судді – Олександра Касмініна – НАЗК виявило недостовірні відомості на 2,4 млн гривень, "оскільки він не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 кв. м у м. Києві".

Інформацію про порушення НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро.

Також у декларації за 2019 рік судді КСУ Володимира Мойсика, перевірку якої НАЗК розпочало на підставі звернення про можливе недостовірне декларування, виявлено ознаки адміністративного правопорушення. НАЗК встановило, що суддя не вказав у декларації дохід у сумі 239 тис. грн, отриманий у вигляді звільнення від сплати боргу за кредитним договором.

У деклараціях п’яти суддів КСУ: Олександра Тупицького, Ігоря Сліденка, Сергія Саса, Віктора Городовенка, Віктора Колісника, – виявлено незначні порушення, які не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.У декларації за 2020 рік Олександр Тупицький вже вказав земельну ділянку площею 126 кв. м, розташовану поблизу Ялти в Автономній Республіці Крим.

Проте суддя зазначив, що земельна ділянка з 2018 року перебуває у його власності. У межах перевірки встановлено, що Олександр Тупицький не набув право власності на земельну ділянку відповідно до законодавства України. За наявною в НАЗК інформацією, суддя фактично отримав цю ділянку в користування.

Як повідомляли, у деклараціях за попередні роки Олександр Тупицький взагалі не зазначав відомості про свою земельну ділянку в Криму, яку він отримав за російським законодавством.

Нагадаємо, Тупицький казав журналістам, що не задекларував кримську землю, бо не знав як. При цьому він запевнив, що не визнає анексію Криму Росією.