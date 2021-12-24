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У ще одного судді Конституційного суду знайшли незадекларовану ділянку в Криму

Віктор Кривенко також не вказав у декларації дохід у 4 млн гривень.

У ще одного судді Конституційного суду знайшли незадекларовану ділянку в Криму
Віктор Кривенко
Фото: antikor.com.ua

Національне агентство із запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях суддів Конституційного суду.

Зокрема за результатами повної перевірки декларацій суддів КСУ НАЗК виявило у судді Віктора Кривенка недостовірні відомості на 4 млн гривень. Суддя не задекларував належну йому земельну ділянку в Автономній Республіці Крим, повідомляє пресслужба відомства.

У другого судді – Олександра Касмініна – НАЗК виявило недостовірні відомості на 2,4 млн гривень, "оскільки він не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 кв. м у м. Києві".

Інформацію про порушення НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро.

Також у декларації за 2019 рік судді КСУ Володимира Мойсика, перевірку якої НАЗК розпочало на підставі звернення про можливе недостовірне декларування, виявлено ознаки адміністративного правопорушення. НАЗК встановило, що суддя не вказав у декларації дохід у сумі 239 тис. грн, отриманий у вигляді звільнення від сплати боргу за кредитним договором.

У деклараціях п’яти суддів КСУ: Олександра Тупицького, Ігоря Сліденка, Сергія Саса, Віктора Городовенка, Віктора Колісника, – виявлено незначні порушення, які не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.У декларації за 2020 рік Олександр Тупицький вже вказав земельну ділянку площею 126 кв. м, розташовану поблизу Ялти в Автономній Республіці Крим.

Проте суддя зазначив, що земельна ділянка з 2018 року перебуває у його власності. У межах перевірки встановлено, що Олександр Тупицький не набув право власності на земельну ділянку відповідно до законодавства України. За наявною в НАЗК інформацією, суддя фактично отримав цю ділянку в користування.

Як повідомляли, у деклараціях за попередні роки Олександр Тупицький взагалі не зазначав відомості про свою земельну ділянку в Криму, яку він отримав за російським законодавством.

Нагадаємо, Тупицький казав журналістам, що не задекларував кримську землю, бо не знав як. При цьому він запевнив, що не визнає анексію Криму Росією.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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