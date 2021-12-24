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ВАКС засудив бізнесмена Тамразова до п'яти років позбавлення волі

Колишнього топменеджера "УГВ" визнали винним у спробі підкупити прокурора Кулика.

ВАКС засудив бізнесмена Тамразова до п'яти років позбавлення волі
Фото: LB.ua

Вищий антикорупційний суд у п'ятницю, 24 грудня, визнав бізнесмена Олексія Тамразова винним у спробі підкупити прокурора Костянтина Кулика та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, повідомила пресслужба суду. Крім того, суд вирішив конфіскувати в нього 100 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Тамразову інкримінували ч.3 ст.369 Кримінального кодексу.

За версією слідства, у 2018 році Тамразов кілька разів зустрічався з Куликом, який тоді працював у Департаменті міжнародно-правової співпраці ГПУ, щоб домовитися про скасування арешту 8 млн кубометрів газу.

Під час однієї з зустрічей Тамразов передав Кулику коробку із 100 тис. доларів (половиною хабара). Кулик попросив Тамразова донести коробку до його машини, де бізнесмена й затримали.

Суд дійшов висновку, що ці дії Тамразова були спробою передати неправомірну вигоду.

Вирок поки що не набув чинності і може бути оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС.

Нагадаємо, що Олексій Тамразов був першим заступником голови правління державної компанії "Укргазвидобування" з 2010 по березень 2014 року. Пізніше він почав займатися газовим бізнесом у Західній нафтогазовій компанії (ЗНГК), яка була зареєстрована на бізнесмена Сергія Чорного.

Тамразов також є власником ТОВ "Всеукраїнська медіа група", якому належало інтернет-видання "Інсайдер". Воно припинило роботу наприкінці березня 2020 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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