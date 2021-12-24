Французький фрегат Auvergne зайшов в Одесу

Корабель буде знаходитися в одеському порту до середини наступного тижня.

Вранці 24 грудня в Одесу зайшов французький фрегат Auvergne ("Овернь").

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил України.

Корабель буде знаходитися в одеському порту до середини наступного тижня. Це перший захід Auvergne до морських вод України з моменту прийняття корабля до складу ВМС Франції у 2018 році.

За підрахунками одеського видання "Думська", французький фрегат став десятим кораблем НАТО, який відвідав місто цього року.

Auvergne D654 - це багатоцільовий фрегат типу FREMM, який було розроблено компаніями DCNS/Armaris з Франції і Fincantieri з Італії. Такі фрегати входять до складу військово-морських сил Італії, Франції, Марокко та Єгипту.