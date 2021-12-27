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Кличко скликав нараду щодо безпеки столиці, щоб підготувати чіткий план дій

На нараді обговорили дії міських служб за різних варіантів розвитку ситуації та координацію всіх структур.

Кличко скликав нараду щодо безпеки столиці, щоб підготувати чіткий план дій

Лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко провів нараду із заступниками голови КМДА, керівниками Департаменту муніципальної безпеки, бригади територіальної оборони столиці, прокуратури та СБУ Києва, представниками Головного командування Збройних сил України, поліції столиці. Про це повідомляє сайт КМДА.

На нараді обговорили дії міських служб за різних варіантів розвитку ситуації та координацію всіх структур і підрозділів в умовах безпекових загроз.

«Заяви і погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів», – підкреслив Кличко.

Лідер «УДАРу» зазначив, що від безпеки в столиці багато в чому залежить і стабільна ситуація в країні. Він наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об’єктів критичної інфраструктури міста. Таких об’єктів у Києві – понад 500. Їх, у випадку надзвичайної ситуації, беруть під охорону різні відомства. Зокрема Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони.

За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрія Крищенка, столиця створює штаб територіальної оборони. Систему тероборони Києва мають розгорнути найближчим часом. Також в січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці. Набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва триває.

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