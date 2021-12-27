Прикордонники на Донеччині вилучили з незаконного обігу понад 12 тисяч пачок цигарок. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Цигарки виявили оперативники Краматорського прикордонного загону спільно з поліцією та прокуратурою.

У рамках кримінального провадження вони провели обшуки кількох місць незаконного зберігання та реалізації контрафактних цигарок в містах Бахмут, Сіверськ та Часів Яр Донецької області.

Фото: dpsu.gov.ua

“У ході обшуків правоохоронці виявили понад 12 тисяч пачок цигарок з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки”, – йдеться у повідомленні.

Виявлені тютюнові вироби вилучили представники Національної поліції. Загальна сума оцінки вилученого товару становить понад 570 тисяч гривень.

Фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ст. 199 Кримінального кодексу України.

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, поліція Києва вилучила партію контрафактних електронних сигарет загальною вартістю 700 тис. гривень. Правопорушники виготовляли та реалізовували товар без марок акцизного збору у підвальному приміщенні в центрі столиці.