Прикордонники на Донеччині вилучили з незаконного обігу понад 12 тисяч пачок цигарок. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Цигарки виявили оперативники Краматорського прикордонного загону спільно з поліцією та прокуратурою.
У рамках кримінального провадження вони провели обшуки кількох місць незаконного зберігання та реалізації контрафактних цигарок в містах Бахмут, Сіверськ та Часів Яр Донецької області.
“У ході обшуків правоохоронці виявили понад 12 тисяч пачок цигарок з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки”, – йдеться у повідомленні.
Виявлені тютюнові вироби вилучили представники Національної поліції. Загальна сума оцінки вилученого товару становить понад 570 тисяч гривень.
Фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ст. 199 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, поліція Києва вилучила партію контрафактних електронних сигарет загальною вартістю 700 тис. гривень. Правопорушники виготовляли та реалізовували товар без марок акцизного збору у підвальному приміщенні в центрі столиці.