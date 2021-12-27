Частину України засипає снігом, попереджають про можливе відключення світла

У вівторок, 28 грудня частину областей України засипле снігом, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

"Внаслідок виходу активного циклону в Україні очікується ускладнення погодних умов", – йдеться у повідомленні.

Значно сніжитиме у південних, вночі і у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, вдень і у центральних та східних областях, також буде мокрий сніг та ожеледь.

Приріст снігового покриву становитиме 10-20 см, прогнозується хуртовина.

У північних та більшості західних областях помірний сніг.

“Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів”, – йдеться у повідомленні.

На дорогах країни – ожеледиця.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та північних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, на сході до 17°, вдень 2-7° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.