У Білорусі розклеїли листівки проти окупації та інтеграції з РФ
У Білорусі розклеїли листівки проти окупації та інтеграції з РФ
У Києві вбили чоловіка, який заступився за жінку на вулиці
У Києві вбили чоловіка, який заступився за жінку на вулиці
Україна могла купувати газ удесятеро дешевше, ніж купує тепер, - Порошенко
Україна могла купувати газ удесятеро дешевше, ніж купує тепер, - Порошенко
Двоє хокеїстів провалилися під лід на матчі чемпіонату Швейцарії
Двоє хокеїстів провалилися під лід на матчі чемпіонату Швейцарії
Справа Порошенка нічим не закінчиться, – Чалий
Справа Порошенка нічим не закінчиться, – Чалий
Вишневі ноти Різдва на Поділлі та «Богородиця з вишеньками»
Вишневі ноти Різдва на Поділлі та «Богородиця з вишеньками»
Вихід із зони комфортної їжі
Вихід із зони комфортної їжі
Уряд Меркель перед відставкою продав Єгипту озброєнь на понад €4 млрд
Уряд Меркель перед відставкою продав Єгипту озброєнь на понад €4 млрд
У російських окупаційних військ вийшла з ладу частина техніки
У російських окупаційних військ вийшла з ладу частина техніки
ГоловнаСуспільствоЖиття

Частину України засипає снігом, попереджають про можливе відключення світла

Сніу насипає до 20 см.

Частину України засипає снігом, попереджають про можливе відключення світла
Фото: facebook.com/UkrHMC

У вівторок, 28 грудня частину областей України засипле снігом, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

"Внаслідок виходу активного циклону в Україні очікується ускладнення погодних умов", – йдеться у повідомленні.

Значно сніжитиме у південних, вночі і у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, вдень і у центральних та східних областях, також буде мокрий сніг та ожеледь.

Приріст снігового покриву становитиме 10-20 см, прогнозується хуртовина.

У північних та більшості західних областях помірний сніг.

“Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів”, – йдеться у повідомленні.

На дорогах країни – ожеледиця.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та північних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, на сході до 17°, вдень 2-7° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також