Сьогодні через КПВВ “Щастя” на тимчасово окуповану територію України доставлено понад 28 тонн гуманітарного вантажу від Управління Верховного комісара ООН.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Вантажівки перевозили будівельні матеріали, товари медичного призначення та комп’ютерну техніку.
Гуманітарний вантаж є вкрай необхідною допомогою, що забезпечує підтримку цивільному населенню, яке постраждало внаслідок збройної агресії, додали прикордонники.
“Варто зазначити, що рух дорожнім коридором через КПВВ “Щастя” для громадян, що мають намір перетнути лінію розмежування, залишається заблокованим окупантами”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у жовтні Європейська Комісія оголосила про виділення додаткових 3,5 млн євро гуманітарної допомоги для підтримки вразливих верств населення, які постраждали від конфлікту на сході України.