Сьогодні через КПВВ “Щастя” на тимчасово окуповану територію України доставлено понад 28 тонн гуманітарного вантажу від Управління Верховного комісара ООН.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Вантажівки перевозили будівельні матеріали, товари медичного призначення та комп’ютерну техніку.

Фото: dpsu.gov.ua

Гуманітарний вантаж є вкрай необхідною допомогою, що забезпечує підтримку цивільному населенню, яке постраждало внаслідок збройної агресії, додали прикордонники.

Фото: dpsu.gov.ua

“Варто зазначити, що рух дорожнім коридором через КПВВ “Щастя” для громадян, що мають намір перетнути лінію розмежування, залишається заблокованим окупантами”, – йдеться у повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, у жовтні Європейська Комісія оголосила про виділення додаткових 3,5 млн євро гуманітарної допомоги для підтримки вразливих верств населення, які постраждали від конфлікту на сході України.