У Білорусі розклеїли листівки проти окупації та інтеграції з РФ
У Білорусі розклеїли листівки проти окупації та інтеграції з РФ
У російських окупаційних військ вийшла з ладу частина техніки
У російських окупаційних військ вийшла з ладу частина техніки
Уряд Меркель перед відставкою продав Єгипту озброєнь на понад €4 млрд
Уряд Меркель перед відставкою продав Єгипту озброєнь на понад €4 млрд
Вишневі ноти Різдва на Поділлі та «Богородиця з вишеньками»
Вишневі ноти Різдва на Поділлі та «Богородиця з вишеньками»
Двоє хокеїстів провалилися під лід на матчі чемпіонату Швейцарії
Двоє хокеїстів провалилися під лід на матчі чемпіонату Швейцарії
Україна могла купувати газ удесятеро дешевше, ніж купує тепер, - Порошенко
Україна могла купувати газ удесятеро дешевше, ніж купує тепер, - Порошенко
Вихід із зони комфортної їжі
Вихід із зони комфортної їжі
Справа Порошенка нічим не закінчиться, – Чалий
Справа Порошенка нічим не закінчиться, – Чалий
У Києві вбили чоловіка, який заступився за жінку на вулиці
У Києві вбили чоловіка, який заступився за жінку на вулиці
ГоловнаСуспільствоЖиття

ООН доставила на окуповані території України 28 тонн гуманітарки

Вантажівки привезли, зокрема, медичні товари і комп’ютерну техніку.

Сьогодні через КПВВ “Щастя” на тимчасово окуповану територію України доставлено понад 28 тонн гуманітарного вантажу від Управління Верховного комісара ООН.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Вантажівки перевозили будівельні матеріали, товари медичного призначення та комп’ютерну техніку.

Фото: dpsu.gov.ua

Гуманітарний вантаж є вкрай необхідною допомогою, що забезпечує підтримку цивільному населенню, яке постраждало внаслідок збройної агресії, додали прикордонники.

Фото: dpsu.gov.ua

“Варто зазначити, що рух дорожнім коридором через КПВВ “Щастя” для громадян, що мають намір перетнути лінію розмежування, залишається заблокованим окупантами”, – йдеться у повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, у жовтні Європейська Комісія оголосила про виділення додаткових 3,5 млн євро гуманітарної допомоги для підтримки вразливих верств населення, які постраждали від конфлікту на сході України.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також