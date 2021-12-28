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Третина українців у 2021 році реалізували більшість своїх планів, - опитування

Водночас, понад 40% опитаних часто відчували стрес.

Третина українців у 2021 році реалізували більшість своїх планів, - опитування
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Третина українців змогли реалізувати у 2021 році всі або більшість своїх планів, ще половині вдалось частково реалізувати плани і тільки 13% сказали, що їм нічого не вдалось.

Про це свідчать результати онлайн-опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так само українці оцінили успішність 2021 року: для кожного третього рік був успішним, для половини посереднім, й лише для кожного десятого – зовсім не успішний.

Майже 40% українців говорять, що задоволені своїм життям, ще 30% – скоріше задоволені, близько 20% - не дуже задоволені й 11% - незадоволені зовсім. Дещо частіше про те, що вони задоволені життям, говорили молодші опитані й чоловіки. Також чим вище опитані оцінюють свій дохід, тим успішнішим на їх погляд був їх рік.

Водночас, понад 40% опитаних в цьому році часто відчували стрес. Ще 29% – іноді були в стресі, 22% – рідко або дуже рідко й всього 7% – ніколи. Частіше про відчуття стресу говорили люди з нижчими доходами та жінки.

"Цікаво, що у 2021 році українці відчували любов до інших помітно частіше, ніж любов до себе. Відносно часто також відчували радість, сум та гнів. Ще рідше – здивування, а найрідше – страх. В цілому чим частіше люди відчували емоції радості й любові, тим більш успішним вони оцінюють свій рік, задоволені своїм життя й менше переживали стресу. Як виявилось, жінки помітно емоційніші, а тому вони відчували всі емоції частіше, ніж чоловіки. Молодь також більш емоційніша", - зазначається в результатах опитування.

Найпопулярнішим видом дозвілля у цьому році був перегляд фільмів та серіалів, а також приготування улюблених страв. Також популярним  було читання чи прослуховування книг та відвідування гостей.

Близько 40% відносно часто споживали алкоголь (20% не робили цього). Третина займалися фізичними тренуваннями, фітнесом (стільки ж не робили цього), натомість йогою займалися лише 4% і це найменш популярне хобі серед опитаних. При цьому чверть часто переглядали спортивні матчі чи поєдинки, ще близько 5% – робили ставки на спорт.

Близько 40% опитаних цього року грали в різні ігри, найчастіше – в ігри на телефоні, дещо менше в комп’ютерні й настільні ігри. Менше 5% грали в боулінг чи більярд.

Третина опитаних відносно часто займалися шопінгом чи їздили на природу і пікніки. Близько 30% цьогоріч часто або іноді ходили в кав’ярні, займались фотографією, робили косметичні процедури. Чверть – займалися рукоділлям й духовними практиками. Третина відносно часто відвідували церкву. Кожен десятий цікавився тренінгами особистісного розвитку.

Попри карантин відносно часто цього року українці ходили і до ресторанів – близько 20%. Кожен десятий був у туристичних походах, подорожував Україною або виїжджав за кордон.

12-15% в цьому році ходили по гриби чи збирали ягоди, 11% – на рибалку, 2% – на полювання.  Близько 20% займалися малюванням, 12% – ходили на танці, співи/грали на інструментах.

Значно рідше українці відвідували концерти чи фестивалі, кінотеатри, нічні клуби – менше 10%. Відвідували театр, музеї чи виставки – близько 5%. 

Загалом жінки активніше за чоловіків цього року займались кулінарією, робили косметичні процедури, займалися фото, рукоділлям й творчістю загалом, а також шопінгом. Також жінки відносно частіше дивились фільми, серіали, займались музикою, духовними практиками, читали книги, ходили в церкву. Водночас, чоловіки частіше дивились спортивні матчі та поєдинки, грали в комп’ютерні ігри, рибалили, ходили в туристичні походи, робили ставки на спорт та споживали алкоголь.

Нагадаємо, згідно з результати соцопитування КМІС, українці оцінюють ситуацію в Україні як "кризову з деградацією і хаосом". 50,9% вважають, що для виведення країни з такого стану потрібно змінити прем’єр-міністра.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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