На Донеччині виявили тіло військового-контрактника з простреленою головою

У Донецькій області виявили тіло військовослужбовця-контрактника з простреленою головою. Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Загиблим виявився 21-річний уродженець смт Нововасилівка Запорізької області.

Попередньо встановлено, що солдат, механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин, покінчив життя самогубством, використавши штатну зброю за місцем несення військової служби.

“За фактом загибелі військовослужбовця, Маріупольською спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

Розглядаються також інші версії, зокрема – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Загибель військовослужбовця розслідують слідчі Волноваського районного відділу поліції.