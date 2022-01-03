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Депутат з Одещини побажав українцям “миру” на тлі новорічного привітання Путіна

Градинара назвали відкритим колаборантом і “кремлівською шісткою”.

Депутат Болградської райради Одеської області від "Опозиційної платформи – За життя" Віталій Градинар розмістив у соцмережі Facebook своє фото на тлі новорічного привітання президента Росії Володимира Путіна.

На фотографії Градинар вітає всіх з келихом у руці, бажаючи “миру та благополуччя”.

Фото розміщено 31 грудня о 23:10 або 1 січня о 00:10 за московським часом.

Депутат обмежив можливість коментування, відтак під постом не було критичних відгуків. 

Водночас пост поширили 26 користувачів, окремі з них назвали депутата відкритим колаборантом і “кремлівською шісткою”.

Політолог Андрій Смолій через публікацію звернувся до СБУ: “Служба безпеки України, ви коли брати таких покидьків будете? Чи вам нормально, коли депутат місцевої ради в Україні хизується привітанням Путіна? Ківа принижує Україну та лазить по кремлівському ТБ, всякі сєпари фотографуються з Путіним, а владі хоч би що. Не реагують. Що там, лінія розмежування ще в голові не зникла…?”.

Він зазначив, що на сторінці депутат вже є неодноразові фото з Медвечуком, обзивання українців і приниження нашої країни.

Нагадаємо, депутат Миколаївської міської ради від "Опозиційної платформи - За життя" Максим Невінчанний 31 грудня 2020 року напередодні Нового року опублікував у фейсбуці фото телеекрана із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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