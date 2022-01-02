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Завтра у більшості областей невеликий дощ, температура до 8° тепла

На Прикарпатті 10-12° тепла.

Завтра у більшості областей невеликий дощ, температура до 8° тепла
Фото: pmg.ua

У понеділок, 3 січня у частині областей України прогнозують мокрий сніг та дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Вночі у північних, центральних та східних областях мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значний сніг, хуртовини”, – йдеться у повідомленні.

У південних та західних областях місцями невеликі опади, температура 1-6° морозу, у східній частині 9-14° морозу, у західних областях 0-5° тепла.

Вдень у більшості областей невеликий дощ, температура 3-8° тепла, на Прикарпатті 10-12° тепла.

Прогнозують також пориви західного вітру 15-20 м/с.

У Київській області хмарно, вночі мокрий сніг та дощ, на дорогах – ожеледиця, температура 2-4°морозу.

Вдень невеликий дощ, температура 5-7° тепла.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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