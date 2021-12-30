Рейтинг-2021: якими політиками та партіями цікавились українці?

Рух ЧЕСНО підсумовує 2021 рік. Тож склав рейтинг політиків і політичних партій, яких найчастіше шукали в базі ПолітХаб.

Серед політичних партій найбільший запит був на інформацію про “Слугу народу” та “Батьківщину”. З-поміж парламентських партій лише “Голос” не увійшов до десяти політичних сил, яких шукали найчастіше. А от “Розумна політика”, яка співзвучна з депутатським об’єднанням Разумкова , увійшла в десятку.

Фото: надано Чесно

Цьогоріч інформаційну базу Руху ЧЕСНО ПолітХаб відвідали понад три мільйони українців. Найбільше користувачів шукали інформацію про політика та ведучого Дмитра Співака та міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

“Сьогодні ПолітХаб — це не тільки найбільша база біографій і балотувань політиків, а й повноцінний інструмент для аналітики. Тут є маркери доброчесності (прогульники, фігуранти антикорупційних розслідувань, гречкосії), є архів агітації, де можна побачити, як і коли агітував політик, що обіцяв. Також у грудні ми додали та далі вдосконалюємо модуль для аналітики голосувань і висловлювань нардепів ВРУ 9 Чесно.Parlameter. Окрім того, є інформація про фінансову звітність партій. І все це виборці та журналісти можуть знайти на одному ресурсі”, — зазначає лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Інформацію про яких політиків українці шукали найчастіше?

Найбільше користувачі цікавилися телеведучим Дмитром Співаком, який у різні роки невдало балотувався до парламенту від "ЄС" та “України вперед” і був депутатом Одеської міськради від партій “Батьківщина” та “Яблуко”.

Фото: ЧЕСНО

Наразі Співака внесено в базу псевдосоціологів Texty.org як ведучого, який піарить "ОПЗЖ" і Віктора Медведчука. Співак працював на телеканалі NewsOne, який потрапив під санкції РНБО. Нині працює на каналі "Україна 24".

Другу сходинку посідає призначений цьогоріч міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. З огляду на те, що він став наступником незмінного на цій посаді Арсена Авакова, то прізвищем екснардепа “Слуги народу” відразу зацікавилося багато українців.

Як народний депутат Монастирський устиг відзначитися тим, що підписав довідку про важливість “наукової роботи” Іллі Киви, якому, зрештою, не присвоїли наукового ступеня. У довідці йшлося про те, що комітет уже впроваджує “наукові розробки” Киви, в яких не було, як пізніше з’ясували, жодної новизни.

Але після призначення на посаду міністра внутрішніх справ Монастирський знову зацікавив виборців, і знову через Киву — він позбавив нардепа нагородної зброї: у Киви вилучили два пістолети, які той отримав ще за Авакова.

Фото: mvs.gov.ua Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ( в центрі)

Наприкінці року до трійки лідерів на хвилі популярності антивакцинаторського руху потрапив Остап Стахів. Він без успіху балотувався в мери та депутати Львова від партії “Ідея нації” під час останніх місцевих виборів. Водночас відзначився і на Хмельниччині — підтримував кандидата від "ОПЗЖ" до Хмельницької облради Віктора Вікарчука, який після програшу виборів міг бути причетний до створення фейкової міської ради.

Та найбільше користувачі цікавилися Стахівим у листопаді, коли СБУ повідомила йому про підозру в намаганні скинути конституційний лад, спираючись на докази, знайдені під час обшуку його прихильників, і на дані про зв’язок з російськими кураторами.

Профайл покійного Антона Полякова опинився на четвертому місці саме через те, що користувачі після смерті народного депутата почали активно цікавитися ним. Це політик, який потрапив у парламент як мажоритарник “слуг народу” з Чернігівщини і перейшов до лав “За майбутнє”. Восени його знайшли мертвим у таксі. У крові нардепа виявили метадон, алкоголь і димедрол, які й викликали гостру коронарну недостатність та ішемічну хворобу серця. Слідство досі з’ясовує, чи сам Поляков поєднав ці речовини.

Досить символічно першу п’ятірку як відкривав, так і закриває політик і “постійний гість” телеканалів Медведчука Михайло Чаплига. Це колишній помічник нардепів Юрія Луценка, Степана Гавриша та Віталія Шибка. Він балотувався до Верховної Ради двічі — від Соцпартії України та Громадянського руху України, але його так і не обрали.

Нині Чаплига є частим гостем на каналі політика Євгенія Мураєва “НАШ”, й експерти “ДетекторМедіа”, які моніторять ефіри та позиції, визначають Чаплигу як проросійського коментатора.

Народна депутатка Анна Скороход, яка балотувалася від “Слуги народу” і, зрештою, стала позафракційною, за запитами користувачів посіла шосте місце. Цей рік почала з того, що балотувалася на посаду міського голови Борисполя. Далі українці цікавилися нею як народною депутаткою, яка задекларувала 162 біткойни (на квітень 2021 року — 257 млн грн).

Фото: Анна Стешенко Анна Скороход

Восени її профіль знову переглядали виборці через те, що вона втратила цивільного чоловіка — народного депутата Антона Полякова, з яким разом зі “Слуги народу” перейшла в депутатську групу “За майбутнє”. За словами Скороход, вона була заручена з Поляковим і мешкала разом з ним. Також народна депутатка заявляла, що її цивільного чоловіка вбили.

П'ятий президент України Петро Порошенко посів сьоме місце в рейтингу. І на нього він вирвався лише наприкінці року, коли стало відомо про підозру від ДБР. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.

Одразу за Порошенком у рейтингу опинилася народна депутатка Людмила Буймістер, яка представляє в парламенті один з мажоритарних округів столиці. Тоді вона була пов’язана з бізнесменом і кандидатом від “Батьківщини” Сергієм Тарутою.

Фото: Lb.ua Людмила Буймістер

Рік для Буймістер завершувався нібито вдало — вона отримала нагороду від керівництва партії “Слуга народу”. Її нарекли "червоною кнопкою року" — за відповідні голосування під час розгляду принципових для партії питань. Але вже через місяць вона потрапила у “список Разумкова”.

Народний депутат Сергій Шахов з групи “Довіра”, відомий заявою про те, що “коронавірусу ніякого немає”, посів дев'яте місце. НАЗК підозрює нардепа в неправдивому декларуванні і вважає, що він не вписав у декларацію Інну Журбу, з якою спільно проживає і веде спільний побут. Статки, які не зазначені в декларації, сягають майже 15,4 млн грн.

Замикає десятку політиків, якими найбільше цікавилися українці, народний депутат Гео Лерос. Політик давав достатньо інформаційних приводів, щоб його прізвище спровокувало інтерес у виборців.

За середній палець Зеленському йому вручили підозру в хуліганстві. Лерос не залишив ситуацію без відповіді – і з трибуни парламенту пролунав його депутатський запит про необхідність закупити президенту памперси на випадок держперевороту, який, на думку Зеленського, міг відбутися 1 грудня 2021 року.

“Слуга народу” Микола Тищенко зносив Лероса під час виступу з трибуни, а в соцмережі з’явилося відео, де схожий на Лероса чоловік отримує від нардепа "ОПЗЖ" Вадима Столара гроші. Лерос назвав це монтажем на замовлення Банкової, але визнав, що гроші готівкою брав, за його словами, за реалізацію мистецьких проєктів у столиці.

Інформацію про які партії українці шукали найчастіше?

З політичними силами ситуація значно простіша: у десятку найпопулярніших потрапили чотири парламентські партії: "Слуга народу", "Батьківщина", "ЄС" і "ОПЗЖ". Примітно, що в цю десятку не потрапила парламентська партія "Голос".

Фото: ЧЕСНО

Партія "Наш край" посіла третє місце. Це регіональна партія, яка на місцевих виборах 2020 року за кількістю висунутих та обраних кандидатів посіла шосте місце.

Також користувачі цікавились “Свободою”, “Опозиційним блоком” та “Силою і Честю”, які були учасниками виборів у 2019 чи 2020 роках. Найновішою в рейтингу була партія “Розумна політика”, у якої ще немає логотипа та партійців і яка асоціюється з Дмитром Разумковим.

Нагадаємо, Рух ЧЕСНО відкрив онлайн Музей агітації та виборчого трешу, де зібрав уже майже п'ять тисяч зразків агітації та відкрив сім онлайн-виставок.